Über vier Wochen nach seiner Einlieferung in eine Mailänder Klinik zur Behandlung einer Lungenentzündung und einer chronischen Leukämie hat sich Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi am Samstag in einem Video gezeigt, das anlässlich eines Parteitags seiner Gruppierung Forza Italia in Mailand aufgenommen wurde. Das Video mit Berlusconis Botschaft an die Forza-Italia-Aktivisten wurde beim Parteitag mit Enthusiasmus begrüßt.

"Hier bin ich"

"Hier bin ich. Ich bin hier für euch, zum ersten Mal nach mehr als einem Monat", so Berlusconi in seiner Videoansprache. Der 86-Jährige saß an einem Schreibtisch vor sich einem Stapel Papiere. Er befindet sich seit über einem Monat in der Mailänder Klinik San Raffaele.

Der Mailänder lobte die Leistungen der Regierung um Premierministerin Giorgia Meloni, die seine Forza Italia unterstützt. "Wir sind die wesentliche und treue Stütze dieser Regierungsmehrheit, wir sind das Rückgrat dieser Regierung. Wir sind die Garantie, dass ihre Entscheidungen wirklich korrekt, fair und ausgewogen sind", so Berlusconi.

"Wir werden diesen Weg fortsetzen, mit einer loyalen und konstruktiven Beziehung zu unseren Verbündeten, mit denen uns nicht nur ein gemeinsames Programm, sondern auch eine echte und gefestigte Freundschaft verbindet", erklärte Berlusconi.