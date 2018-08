Nach Schwächeanfall: Kneissl gibt sich sportlich und belastbar

So beginnt also der Tag mit einem Arbeitsfrühstück, bei dem mit Abgesandten Chinas über Handel, Wirtschaft und Außenpolitik gesprochen wird; kurz darauf tritt die Außenministerin als Keynote-Speakerin bei einer Integrationssession in der Alpbacher Hauptschule an.

Der Saal ist voll, Kneissl kommt leger, sprich: mit Hundeleine, denn ihre Boxer-Hunde Winston (nach Churchill) und Jackie (nach Kennedy) sind meistens mit von der Partie. „Es gibt mich noch“, sagt Kneissl am Rande dieses öffentlichen Termins.

Das klingt fast defätistisch. Aber dazu muss man wissen: Der Boulevard hatte den „kleinen Schwächeanfall“ (© Außenministerium) mancherorts zu einer fast lebensbedrohlichen Sache stilisiert. Sind ihr Stress und/oder Hatz im Netz am Ende nun zu viel geworden?, sorgte sich etwa die Krone – und unterfütterte die kolportierte Sorge mit Genesungswünschen von Lesern.

Genau das, so heißt es im Umfeld der Ministerin, behage Kneissl so gar nicht. Sie sei „pumperlg’sund“ und trotzdem hätten manche schon einmal, nämlich bei ihrem Spitalsaufenthalt im Frühjahr, von einer möglichen Amtsunfähigkeit fabuliert.

Ich bin fit wie ein Turnschuh!, ist also die Botschaft, die es an diesem Nachmittag – auch – zu kolportieren gibt. Und so präsentiert sich Kneissl bei der Podiumsdiskussion zu „globalen Machtverschiebungen“ euphorisch bis beschwingt: Strahlend und lachend zieht sie in den Saal ein. Auf Fragen nach ihrem Befinden antwortet sie knapp mit „Danke, gut“. Und ganz so, als wolle sie es selbst den größten Skeptikern beweisen, wählt die Ministerin für ihren Abgang die sportlichste aller Varianten: Sie springt vom Podium.