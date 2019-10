Nach Protesten Dutzende Barcelona-Flüge gestrichen

Die massiven Proteste in Katalonien gegen die harten Gerichtsurteile für neun Separatistenführer haben auch am Dienstag zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr geführt. Nachdem bereits am Montag auf dem Flughafen Barcelona zahlreiche Verbindungen gestrichen werden mussten, wurden im Zuge der Aktionen auch am Dienstag mindestens 45 Flüge gecancelt.

Dutzende weitere Flugzeuge konnten nur mit Verspätung starten. Viele Passagiere verbrachten die Nacht am Flughafen El Prat. Die Flugverbindungen zwischen Barcelona und Wien waren nicht betroffen. „Es gab und gibt keine Auswirkungen“, sagte der Sprecher des Flughafens Wien, Peter Kleemann, der APA am Dienstag auf Anfrage.

"Demokratischer Tsunami"

Auf dem Flughafen Barcelona hatten nach der Bekanntmachung der Urteile am Montag Tausende Demonstranten versucht, die Zugangswege zu versperren und den gesamten Flughafen lahmzulegen. Zu der Aktion hatte die Plattform „Demokratischer Tsunami“ aufgerufen.