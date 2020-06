Nach Massaker an Studenten: Wut kocht über

Kleine Kartelle wie GU sind nicht in der Lage, in großem Stil Drogen in die USA zu schmuggeln. Sie finanzieren sich vor allem durch Erpressung, Schutzgeld und Entführungen und führen blutige Konkurrenzkämpfe – was die Lage für die Zivilbevölkerung noch gefährlicher macht, als wenn ein einziges großes Kartell das Sagen hat.

Als den " Guerreros" die Studenten übergeben wurden, glaubten sie, Mitglieder einer verfeindeten Bande vor sich zu haben. Wie drei Verhaftete am Wochenende aussagten, wurden die jungen Männer erschossen, verbrannt und ihre Überreste in einem Fluss entsorgt. Die wenigen gefundenen Zähne werden in Innsbruck untersucht und mit der DNA der Vermissten abgeglichen. Die Angehörigen geben die Hoffnung noch nicht auf: "Wie können wir glauben, dass sie tot sind, wenn es keine Beweise gibt? Keine Leichen, nur Asche."