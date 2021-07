Nach Laschet - "Auch ein Landrat macht Fehler"

Steinmeier und Laschet sowie örtliche Vertreter, darunter der Landrat, hatten in Erftstadt mit Hochwasser-Helfern und Feuerwehrleuten gesprochen. In der Stadt waren in den vergangenen Tagen Häuser und Autos weggespült worden.

In einer persönlichen Erklärung betonte der Landrat am Sonntag, man habe sich in einer sehr anstrengenden und auch emotional aufgeladenen Situation befunden. „Ich habe gestern mit Betroffenen geweint, aber auch in einer kurzen Situation gelacht“, sagte er. Diese kurze Situation sei von Kameras eingefangen worden.