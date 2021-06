Nach Köln: Neuer #aufschrei heißt #ausnahmslos

Auch international bekommen die Übergriffe von Köln immer mehr Aufmerksamkeit. In den vergangenen Tagen berichteten zalhreiche große Medienhäuser auf der ganzen Welt darüber. Auch immer mehr Solidarität kommt für die Opfer, etwa aus Italien. Die römische Zeitung Il Messaggero rief unter dem Hashtag #tutteacolonia (alle nach Köln) Frauen aus aller Welt dazu auf, am 4. Februar für einen Protestzug in die deutsche Stadt zu reisen. Am Tag der Weiberfastnacht sollen die Teilnehmerinnen gemeinsam in Köln zeigen, dass sich Frauen nicht einschüchtern lassen.