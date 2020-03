Nach 18 Monaten hat Israel eine neue Regierung

Nach 18 Monaten Übergangsregierung und drei unentschiedenen Wahlgängen in einem Jahr erreichte Israel am Donnerstagnachmittag doch noch die Bildung einer neuen Koalition. So melden es - offiziell unbestätigt - Israels Medien: Benjamin Netanyahu bleibt Premier. Benny Gantz, sein Herausforderer, wird neuer Parlamentsvorsitzender, soll aber auch als Außenminister und Vizepremier fungieren. Eine bislang in Israel unbekannte Dreierrolle. Nach einer noch unbekannten Frist soll es zu einer Rotation im Amt zwischen Netanyahu und Gantz kommen.