Mythos D-Day als Kriegslegitimation

"Okay, let’s go", lautete der knappe Befehl am 6. Juni 1944, ausgesprochen von Dwight D. Eisenhower, Oberbefehlshaber der alliierten Invasionsarmee. Er startete die größte Landungsoperation der Geschichte, die die Niederlage Nazi-Deutschlands einleitete (siehe unten).

Beim ersten großen Jubiläum 1954 weigerte sich Eisenhower, inzwischen US-Präsident, den Tag zu feiern. Zu klar waren ihm die Tausenden Toten und Verletzten vor Augen, die auf seinen Befehl hin den Strand gestürmt hatten und von deutschen Maschinengewehren niedergemetzelt worden waren.