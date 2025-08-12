Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Gut vier Jahre nach dem Militärputsch in Myanmar haben die Vereinten Nationen (UNO) nach eigenen Angaben Beweise für systematische Folter durch die Sicherheitskräfte des Landes. Einige der mitunter hochrangigen Täter konnten identifiziert werden, wie UNO-Ermittler am Dienstag in Genf mitteilten. Einem Bericht des Unabhängigen Ermittlungsmechanismus für Myanmar (IIMM) zufolge waren Opfer Schlägen, Elektroschocks, Strangulationen und anderen Foltermethoden ausgesetzt.

Systematische Folter in Myanmar: Auch Kinder unter Gefolterten Einigen seien Fingernägeln mit einer Zange entfernt worden. Unter den Gefolterten seien auch Kinder gewesen, die oft stellvertretend für ihre nicht auffindbaren Eltern inhaftiert würden. "Wir haben erhebliche Beweise aufgedeckt, einschließlich Zeugenaussagen, die systematische Folter in Hafteinrichtungen in Myanmar belegen", sagte IIMM-Leiter Nicholas Koumjian. Ein IIMM-Sprecher lehnte es ab, Namen identifizierter Täter zu nennen, da die Ermittlungen andauerten. Der IIMM-Bericht stellt zudem fest, dass es sowohl durch Sicherheitskräfte als auch durch bewaffnete Oppositionsgruppen standrechtliche Hinrichtungen gegeben habe.

Myanmar: Bürgerkrieg seit Militärputsch 2021 Myanmar ist in einen Bürgerkrieg versunken, nachdem die Militärs 2021 die demokratisch gewählte Regierung unter Führung der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt hatten. Soldaten bekämpfen mehrere Aufstände im Landesinneren, weite Gebiete werden von Rebellen beherrscht. Der UNO zufolge wurden Zehntausende Menschen willkürlich festgenommen. Mit den Verhaftungen soll die Opposition mundtot gemacht werden, aber auch die Rekrutierung von Soldaten vorangetrieben werden. Ein Sprecher der vom Militär gestützten Regierung reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu dem Bericht der UNO. Deren Erkenntnisse beziehen sich auf den Zeitraum von einem Jahr bis zum 30. Juni und beruhen auf Informationen aus mehr als 1.300 Quellen. Dazu zählen Aussagen Hunderter Augenzeugen sowie Beweise, Dokumente und Fotos.