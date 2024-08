Schockierender UNO-Bericht: In diesem wenig beachteten Land eskaliert die Gewalt

In Google Maps öffnen

Seither tobt in dem Land ein Konflikt - fernab der medialen Aufmerksamkeit. Verschiedene Rebellengruppen kämpfen teils sehr erfolgreich gegen die Armee, was die Generäle unter Druck setzt. Die von der Militärjunta ausgeübte Gewalt gegen die eigene Bevölkerung hat deshalb im vergangenen Jahr enorm zugenommen, wie die Vereinten Nationen am Dienstag mitteilten.