Gericht verbietet Musharrafs Kandidatur

Der frühere pakistanische Militärmachthaber Pervez Musharraf darf nun doch nicht bei der Parlamentswahl im Mai antreten. Seine Kandidatur sei gerichtlich untersagt worden, sagte Musharrafs Anwalt Ahmed Raza Kasuri am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Gericht in Peshawar begründete die Entscheidung damit, dass Musharraf mit der Verhängung des Ausnahmezustands 2007 gegen die Verfassung verstoßen habe. Kasuri kündigte an, gegen die Entscheidung Berufung beim Obersten Gerichtshof einlegen zu wollen.

Musharraf, der das Land von 1999 bis 2008 regierte, war nach vier Jahren im Exil Ende März nach Pakistan zurückgekehrt, um mit seiner Partei All Pakistan Muslim League (APML) zur Parlamentswahl am 11. Mai anzutreten. Er hatte beantragt, bei der Wahl in vier Bezirken zu kandidieren. Dies ist nach dem pakistanischen Wahlsystem möglich. Während seine Kandidatur in drei Bezirken abgelehnt wurde, hatte der Bezirk Chitral sie zunächst genehmigt. Daraufhin legten Anwälte Einspruch ein.