Mursi plant Annäherung an den Iran

Ägyptens neugewählter Präsident Mohammed Mursi strebt offenbar an, die Beziehungen zur Islamischen Republik Iran zu intensivieren. Der Politiker der Muslimbrüder sagte in einem am Montag veröffentlichten Interview der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Fars, er wolle die Beziehungen zur Islamischen Republik ausweiten, um ein strategisches Gleichgewicht in der Region zu schaffen. "Dies ist Teil meines Programmes", zitierte Fars den Politiker. Nach Angaben der Agentur fand das Interview am Sonntag wenige Stunden vor Bekanntgabe des Ergebnisses der Präsidentenwahl statt.

Der Islamist Mursi setzte sich bei der Stichwahl mit knappem Vorsprung gegen den früheren Luftwaffenchef Ahmed Shafik durch. Damit behaupteten die religiös konservativen Muslimbrüder ihre führende Position auch in der Präsidentenwahl. Nach Angaben der staatlichen Wahlkommission vom Sonntag vereinigte der Kritiker des früheren Mubarak-Systems rund 52 Prozent der Stimmen auf sich. Das neue Staatsoberhaupt soll am kommenden Sonntag sein Amt in dem bevölkerungsreichsten arabischen Land antreten.

Gleichzeitig war Mursi jedoch um versöhnliche Töne bemüht. "Die Freiheit hatte eine hohen Preis", betonte das neugewählte Staatsoberhaupt. "Ich verspreche, dass ich alles tun werde, dass das Blut der Märtyrer nicht vergeblich vergossen wurde."