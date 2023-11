Mossad enttarnt Terrorzelle der Hisbollah in Brasilien

Die Polizei in Brasilien hat nach Angaben von Israels Geheimdienst die Mitglieder einer Terrorzelle der libanesischen Hisbollah festgenommen. Sie sei von der Schiitenmiliz betrieben worden, um Anschläge auf israelische und jüdische Ziele zu verüben, teilte der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad am Mittwoch mit, der nach eigenen Angaben an der Operation beteiligt war.

Demnach soll es sich um ein "umfangreiches Netzwerk" der Hisbollah gehandelt haben, das auch in weiteren Ländern operierte.