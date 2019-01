Moskau-Treffen: Der persönliche Draht von Erdoğan zu Putin

Doch Ost und West sind dem Machtpolitiker Erdoğan nicht so wichtig. Er betreibt persönliche Diplomatie überall da, wo er sich einen Nutzen davon verspricht: auch in seinem Verhältnis zu Donald Trump. Wie Putin und Erdoğan ist auch Trump ein Politiker, bei dem etablierte Strukturen wie Ministerien und Beraterstäbe weniger zählen als die eigene Entscheidungsgewalt – was zu Resultaten führen kann, die Freund und Feind überraschen.

Als Erdoğan und Trump Mitte Dezember telefonisch über die Lage in Syrien sprachen, beschrieb der türkische Präsident seine Vision von einer türkischen Ordnungsmacht im südlichen Nachbarland. Seine Soldaten würden mit den Resten des Islamischen Staates (IS) kurzen Prozess machen, versprach Erdoğan. Trump war beeindruckt. „Wissen Sie was? Sie können es haben. Ich geh’ da raus“, sagte Trump kurzentschlossen – und ordnete noch während des Gesprächs den Abzug der 2000 amerikanischen Soldaten aus Syrien an.