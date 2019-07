Moskau: Mehr als 1.000 Festnahmen bei Oppositionsprotest

In Moskau sind bei einer Demonstration gegen den Ausschluss von Oppositionellen bei der Regionalwahl in sechs Wochen Hunderte Demonstranten festgenommen worden. Rund um das Rathaus im Zentrum der russischen Hauptstadt war am Samstag zu sehen, wie Polizisten Menschen abführten und in Polizeibusse zerrten. Laut Polizei seien bei einer Protestkundgebung in der russischen Hauptstadt mehr als 1.000 Menschen festgenommen worden.

1.074 Teilnehmer der Demonstration gegen den Ausschluss zahlreicher Oppositionspolitiker von der Regionalwahl Anfang September seien demnach wegen "verschiedener Straftaten" in Polizeigewahrsam gekommen.

Am Nachmittag hatte die Polizei noch von knapp 300 Festgenommenen gesprochen. Das Bürgerrechtsportal OWD-Info, das Festnahmen bei Demonstrationen erfasst, listete am Abend ebenfalls mehr als 1.000 Fälle auf.