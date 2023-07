Polen ist besorgt über Wagner-Truppenbewegungen in Belarus

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat sich besorgt über Truppenbewegungen russischer Wagner-Söldner im benachbarten Belarus gezeigt. "Wir haben Informationen, dass mehr als hundert Söldner der Wagner-Gruppe in Richtung der Suwalki-Lücke vorgerückt sind, unweit von Grodno in Belarus", sagte der nationalkonservative Politiker der Agentur PAP zufolge am Samstag.