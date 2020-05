Russland startet Truppenübungen

Russlands

Letztere beschlossen zuletzt Reise- und Transportbeschränkungen für russischeMilitärs und Geräte über ihr Territorium. Die russischen Einheiten haben damit keinen Land-Versorgungsweg mehr.Verteidigungsministerium verlautete, man werde die Truppen auf dem Luftweg versorgen. Und man würzte Analysen zu dem Thema in staatlichen Medien derart: Spannungen könnten sehr leicht eskalieren, die Frage sei, wie weit beide Seiten gehen würden.

Vor allem die Ukraine zog zuletzt Verbände entlang der Grenze zu Transnistrien zusammen. Die Angst Kiews: Ein gezielter russischer Schlag in Richtung Odessa – etwas, das Militärstrategen aber praktisch ausschließen. Ein Thema für die angrenzende Region ist vielmehr das Einsickern von pro-russischen Agitatoren und Protestpersonal für Massenkundgebungen oder Ausschreitungen. An der Grenze wird von ukrainischer Seite daher entsprechend kontrolliert. Nach wie vor aber fließt der Verkehr. So ist die Straße von Moldaus Hauptstadt Chisinau über Transnistriens Hauptstadt Tiraspol nach Odessa weiterhin Hauptroute in beide Richtungen, obwohl es eine Alternative an Transnistrien vorbei gäbe. Moskau aber spricht von einer Blockade. Russische Stellen versprechen Unterstützung. In russischen wie transnistrischen Medien heißt es indes, USA und NATO planten einen Angriff. Tiraspol appellierte in Folge an Russland, aktive Schritte zu unternehmen.

Vor allem die Krim-Annexion hatte in Transnistrien Hoffnungen auf einen Anschluss an Russland laut werden lassen. Moskau hat das bisher demonstrativ überhört. Vor allem aber die Ernennung von Georgiens Ex-Präsident Saakaschwili zum Gouverneur der Region Odessa hat dem Konflikt neuen Schwung gegeben und vor allem in Transnistrien Wellen geschlagen. Die Pridnestrowaja Prawda nannte sie eine "Kriegserklärung". In Moldau indes könnten nach dem Rücktritt des pro-europäischen Premiers wegen einer Plagiatsaffäre Neuwahlen ins Haus stehen, die einen Moskau genehmen Machtwechsel bringen könnten.