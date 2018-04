"Mit Saudis Region vor dem Iran retten"

Dazu zählt auch das Verhältnis zu Saudi-Arabien. Dessen Kronprinz Mohammed bin Salman hat Israel kürzlich nicht anerkannt, aber die Legitimität zugesprochen, als Staat zu existieren – ein politischer Paradigmenwechsel der Extraklasse, „ein echter, großer Durchbruch“.

Die Botschafterin weiß wohl, dass die neue Liebe der Saudis zu Israel mit dem gemeinsamen Gott-sei-bei-uns Iran zu tun hat. Der schiitische Iran „ist die destabilisierende Macht in Nahost, nicht nur wegen der Atombombe. Sie unterstützt die Hisbollah (im Libanon, Anm.) und die Hamas (im Gazastreifen, Anm.), und sie will sich in Syrien festsetzen“. Es stimme tatsächlich: „Es gibt ein gemeinsames Interesse mit Saudi-Arabien, die Region vor dem Iran zu retten.“

Israel wisse sehr wohl zwischen zwischen Bevölkerung und Regime im Iran zu unterscheiden. Letzteres schätzten die Akteure in Europa völlig falsch ein, kritisiert die Botschafterin. Der angeblich moderate Staatspräsident Hassan Rohani ändere nichts daran, „er ist Teil des Regimes“. Sie vergleicht ihn mit einem „Pflaster für einen Krebskranken“.

Zur Entscheidung der israelischen Regierung, keine Kontakte zu FPÖ-Ministern zu unterhalten, sagt die Botschafterin, es gebe „sehr gute Beziehungen“ zwischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und Kanzler Sebastian Kurz, und die Entscheidung zur FPÖ werde immer wieder evaluiert. Aber der Vorwurf an die FPÖ laute: Sie sei antisemtisch. Die Bemühungen H. C. Straches um ein neues Verhältnis zu Israel erkenne sie zwar an,„aber er ist nur einer in einer großen Partei. Und Bemühungen sind die eine Sache, konkrete Schritte das andere“.

Ortet sie sonst Antisemitismus in Österreich? Es sei von der Zeit Luegers bis Waldheim „kein leichtes Land für Juden gewesen“, aber „jetzt ist die beste Zeit, wenn es um Israelifreundlichkeit geht“. Die Gefahr, dass muslimische Zuwanderung zu einem Ansteigen von Antisemitismus führe, sei aber, siehe Frankreich, gegeben.

Andreas Schwarz