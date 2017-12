Mit dem „Duce“ auf Stimmenfang am rechten Rand Italiens

"Mussolini war ja gar kein richtiger Diktator" – mit diesem Sager provozierte Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi bei einer Buchpräsentation in Rom. Niemand im Publikum protestierte. Später tat er seine Aussage als Scherz ab, um mediale Aufregung auszulösen. Doch seine Verharmlosung Benito Mussolinis (der faschistische Diktator führte Italien von 1922 bis 1943) hat System. Bereits 2013 hatte Berlusconi bei einer Holocaust-Gedenkveranstaltung in Mailand gesagt, der "Duce" habe viele Dinge richtig gemacht. Auch jetzt ist es kein Zufall. Im Frühjahr stehen Parlamentswahlen an (siehe unten). In seiner 24-jährigen Karriere ging Berlusconi (81) immer wieder am rechten Rand auf Stimmenfang – eben auch mit Beschönigung des Faschismus’.

Unterschätzte Gefahr

In Italien ist nach einigen faschistischen Aktionen eine Debatte über ein Aufflammen von Rechtsextremismus im Gange. "Italien ist zu nachsichtig mit Faschisten", kritisierte die Präsidentin der Abgeordnetenkammer, Laura Boldrini, auf einer antifaschistischen Demonstration in Como. Laut einer Umfrage hält nur jeder zweite Italiener den Faschismus für gefährlich. Dabei häufen sich extremistische Vorfälle: Anfang Dezember stürmten Skinheads eine Flüchtlingsorganisation in Como und besetzten das Büro.

Foto: AP/Luca Bruno Gewalttätige Szenen spielten sich auch vor wenigen Wochen in der Via Colombo im Süden Roms ab: Vermummte Anhänger der rechtsextremen Partei "Forza Nuova" warfen vor der Redaktion der linksliberalen Tageszeitung La Repubblica Molotow-Cocktails. Die Brandkörper trafen das Gebäude und zwei Journalisten. "Dies ist der erste Akt des politischen Krieges gegen diese Zeitung und die Demokratische Partei (PD), die eine Verleumdungskampagne gestartet haben und die ,Forza Nuova’ kriminalisieren wollen", hieß es in der Deklaration der gewalttätigen Jugendlichen.

"Schwarze Welle"

"Ich bin nicht besorgt um unsere Zeitung. Ich fürchte um die Zukunft des Landes", sagte Chefredakteur Mario Calabresi. Die römische Zeitung La Repubblica warnt am häufigsten von allen Medien des Landes vor einem Aufflammen des Faschismus’. Sie stellte auch das Video über den Skinhead-Angriff in Como ins Internet. Danach kam die Diskussion ins Rollen. Die "Onda Nera", die schwarze Welle, wie die landesweite Serie an faschistischen Attacken genannt wird, reißt nicht ab. Anfang Dezember wurde die deutsche Reichskriegsflagge in einer Carabinieri-Kaserne in Florenz gehisst.

Faktum ist, dass zahlreiche neofaschistische Gruppen in Italien aktiv sind. Zu den bekanntesten Gruppen zählt neben der "Forza Nuova" die "Casa Pound". Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die "Forza Nuova" oder "Casa Pound" nach den Wahlen ins Parlament einziehen, sorgen sie für Störaktionen. Die neofaschistische Bewegung "Casa Pound" will von ihrer römischen Zentrale aus das Erbe Mussolinis fortsetzen. Die "Faschisten des dritten Jahrtausends" fallen immer wieder mit gewalttätigen Anti-Ausländerkampagnen auf. Zuletzt verwehrten Schlägertypen der "Casa Pound" einer Flüchtlingsfamilie den Zutritt zu einer Sozialwohnung der Gemeinde.

"Keine Jugendstreiche"

"Es darf keine Nachsicht bei Faschismus geben. Wir haben Gesetze, und die müssen respektiert werden", betont Laura Boldrini. Es handle sich dabei nicht um Jugendstreiche, sondern um organisierte Gruppen, die die Werte der Demokratie angreifen würden.

Während linke Parteien klar und vehement Rechtsextremismus verurteilen, tun sich Rechtspolitiker schwerer damit. Ignazio La Russa, Politiker der rechten Fratelli d’Italia – jener Partei, die mit Berlusconi in einer Rechtskoalition kandidieren wird –, darf im Parlament ungestraft seinen rechten Arm zum Faschistengruß heben.

Ex-Minister Maurizio Gasparri findet: "Es besteht keine Faschismus-Gefahr in unserem Land." Die Berichte dazu, etwa im öffentlich-rechtlichen Sender RAI, dienten laut Gasparri nur dem Stimmenfang der Linken.

Geschäft mit Mussolini

Symbolhaft für die fehlende Abgrenzung zu Faschismus ist ein Gesetzesentwurf, der im Parlament endgültig unterzugehen droht. Dieser wurde von Emanuele Fiano, dem Sohn eines Auschwitz-Überlebenden, eingebracht und möchte den Verkauf von T-Shirts mit Hakenkreuzen und Artikeln mit rechtsextremen Symbolen verbieten. Und davon gibt es viele in Italien zu kaufen, das Land pflegt dabei einen lockeren Umgang. Mussolini-Devotionalien werden noch immer in vielen Geschäften und sogar auf manchen Weihnachtsmärkten angeboten.

Doch das Gesetz, über das schon lange diskutiert wird, wurde noch immer nicht verabschiedet. Und die Chance dafür stehen weiter schlecht: Abgeordnete von der Lega Nord bis zu Grillos Protestbewegung "Fünf Sterne" lehnen es ab.