Minneapolis: Schwere Unruhen nach Tod eines Afroamerikaners

Nach gewaltsamen Protesten wegen des Todes eines Schwarzen bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hat der Gouverneur des US-Bundesstaats Minnesota die Nationalgarde mobilisiert.



In der Nacht auf Freitag war es wieder zu Ausschreitungen gekommen- Demonstranten drangen in eine Polizeistation ein. Auf Fernsehbildern waren auch Feuer zu sehen.Auch in Denver kam es zu Protesten.



Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd (46) ist die Stimmung aufgeheizt. Die Demonstranten riefen „keine Gerechtigkeit - kein Frieden“ („No Justice, No Peace“), berichtet die Washington Post.