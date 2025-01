Nach Protesten: Serbischer Ministerpräsident Vučević tritt zurück

Serbiens Ministerpräsident Miloš Vučević wird einem Bericht der Nachrichtenagentur Tanjug zufolge am Dienstag zurücktreten.

Er wäre der ranghöchste Politiker, der sein Amt niederlegt, seit Massenproteste das Land erfasst haben. Vučević gehört der Serbischen Fortschrittspartei an, der auch Präsident Aleksandar Vučić angehört.

In der Hauptstadt Belgrad finden seit November täglich Demonstrationen gegen die Regierung statt. Auslöser war der Einsturz eines Daches in einem Bahnhof in der zweitgrößten serbischen Stadt Novi Sad, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen.