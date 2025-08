Offiziell des Amtes enthoben: Dodik nicht mehr Präsident der Republik Srpska

Die staatliche Wahlkommission entzog laut Medienberichten dem 66-jährigen Politiker bei ihrer Sitzung in Sarajevo einstimmig das Präsidentenamt , das er seit November 2022 bekleidete, nachdem er am vergangenen Freitag rechtskräftig zu einer einjährigen Haft und einem sechsjährigen Amtsverbot verurteilt worden war.

Der langjährige bosnisch-serbische Spitzenpolitiker, der Präsident der Republika Srpska Milorad Dodik , ist am Mittwoch offiziell seines Amtes enthoben worden.

Allerdings hatten seine Anwälte bereits zuvor eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Wahlkommission beim Verfassungsgericht in Aussicht gestellt. Bis zur Entscheidung darüber bleibt Dodik noch im Amt, wie das Internetportal Oslobodjenje berichtete.

In erster Instanz war dieses Urteil gegen Dodik im Februar wegen Missachtung der Beschlüsse des Internationalen Bosnien-Beauftragten Christian Schmidt ausgesprochen worden. Noch kurz vor der Sitzung der Wahlkommission postete Dodik auf seinem Internetportal X die Frage: "Und was, wenn ich das ablehne?"

Bildung einer Koalitionsregierung?

Die Regierung der Republika Srpska hat am Dienstag das rechtskräftige Urteil gegen Dodik als "nichtig, verfassungswidrig und politisch motiviert" bezeichnet. Eine Aufforderung des in der Republika Srpska regierenden Bundes der Unabhängigen Sozialdemokraten (SNSD) an die Opposition, nun eine Koalitionsregierung zu bilden, blieb zunächst ohne positive Reaktionen.