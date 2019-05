Militärparade: Putin richtet eine Botschaft an das Ausland

Den 74. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über die Nationalsozialisten hat Russland erneut mit militärischem Protz und kommunistischem Kitsch begangen: Einer monumentalen Militärparade in Moskau. Der 9. Mai ist der wichtigste patriotische Feiertag des Landes, die kommunistische Symbolik ist dabei nur Beiwerk, zum Schüren von Großmachtsgefühlen - setzt Putin doch selbst innen- wie außenpolitisch eher auf Ultrakonservative, Nationalisten wie Rechtspopulisten.

Russands Präsident Wladimir Putin nutze den Anlass aber für eine politische Botschaft an das Ausland: Er rief zu internationaler Zusammenarbeit gegen Terrorismus und Neonazismus auf. Das wohl mit Blick auf Syrien und die Ukraine. In Syrien vertritt Moskau seine Interessen in der Regon militärisch aufseiten der Regierung; in der Ukraine wiederum kämpfen von Russland unterstützte Milizen gegen die Regierung in Kiew, die von Moskau in Regelmäßigkeit als "faschistisch" bezeichnet wird - wobei Moskau das Drängen der Ukraine nach größerer Distanz zu Russland praktisch mit "Separatismus" und "Faschismus" gleichsetzt. Nachsatz: Begriffe wie Faschismus oder Neonazismus stehen in Russland ideologiefrei stellvertretend für alles was feindlich ist.

"Wir rufen alle Länder dazu auf, unsere gemeinsame Verantwortung anzuerkennen für die Gründung eines effektiven und für alle gleichen Sicherheitssystems", sagte Putin am Donnerstag in Moskau. Was Putin damit meinte, führte der Staatschef nicht näher aus.