Migration: Vier Schiffbrüche vor Lampedusa, Tote und Vermisste

Der italienische Außenminister Antonio Tajani warnte am Montag vor der schwierigen sozialen und wirtschaftlichen Lage in Tunesien, die unzählige Migranten in Richtung Italien treiben könnte. Tajani erklärte, Italien werde 100 Millionen Euro zur Unterstützung Tunesiens locker machen. "In Tunesien ist die Situation kompliziert. Wir müssen mit Hilfen beginnen und gleichzeitig auf Reformen in diesem Land drängen", sagte Tajani am Rande des EU-Außenministerrats in Luxemburg.

Am Mittwoch werden auf dem römischen Flughafen Fiumicino 67 Flüchtlinge aus Äthiopien erwartet, die über einen humanitären Korridor in Italien ankommen werden. Mithilfe humanitärer Korridore durften in den vergangenen Jahren bereits mehrere Tausend besonders gefährdete Flüchtlinge auf legalem Wege nach Italien sowie in andere europäische Länder reisen.