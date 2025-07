"Jagd auf Migranten": Rechtsextreme Krawalle in Murcia spalten Spaniens Politik

Am Dienstag herrschte in Torre Pacheco, einer 40.000-Einwohner-Stadt in der spanischen Region Murcia, gespenstische Stille. Die Straßen waren wie leer gefegt, Menschen verschanzten sich in ihren Wohnungen, Lokale blieben geschlossen. Für den Abend war eine rechtsextreme Kundgebung angekündigt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an – und konnte die Lage entschärfen. Viele Bewohner atmeten erleichtert auf. „Heute bin ich zum ersten Mal wieder rausgegangen. Ich hatte große Angst“, erzählt eine Frau dem Sender RTVE.

Seit dem vergangenen Freitag ist Torre Pacheco, wo rund 30 Prozent der Bewohner Migrationshintergrund haben, ein Zentrum der Gewalt: Hunderte Vermummte zogen mehrere Nächte in Folge mit Stöcken und Macheten durch die Straßen. Videos zeigen, wie sie Flaschen und Molotowcocktails auf Polizei und Autos niederregnen lassen, Müllcontainer umwerfen – und gewaltsam auf die Anwohner des von Marokkanern geprägten Viertels San Antonio treffen.