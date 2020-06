Michelle vs. Ann: Superfrau gegen super Hausfrau

Allein die Kennenlern-Geschichte von Mitt und Ann Romney wirkt wie aus einer kitschigen US-Teenie-Romanze entsprungen. Beide kannten sich seit der Volksschule, später gingen sie in Bloomfield Hills auf getrennte Schulen für Burschen und Mädchen. Zu dieser Zeit verliebte sich der zwei Jahre ältere Mitt in Ann Davies. Hartnäckig warb Teenager Mitt um seine künftige Frau. Als er sein Studium an der Uni Stanford in Kalifornien begann und dort das Entstehen der Hippie-Bewegung miterlebte, musste Ann noch die High School in Michigan beenden. So oft es ging, flog er in die Heimat zurück. Während Mitt dann zweieinhalb Jahre als Missionar in Frankreich lebte, hielten sie Briefkontakt. In dieser Zeit trat Ann zum mormonischen Glauben über, begleitet von Familie Romney. Nach Mitts Rückkehr in die USA heiratete das Paar im Frühjahr 1969.