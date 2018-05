MH17-Abschuss: Moskau schickte BUK-Rakete in die Ukraine

Kursk, das ist der Name einer russischen Stadt nahe der Grenze zur Ukraine; Kursk hieß auch ein U-Boot, dessen Versinken die erste Krise war, die Wladimir Putin als Präsident Russlands zu verdauen hatte; und mit Kursk hat ein weiteres Problem Putins zu tun. Aus Kursk stammte, wie jetzt belegt zu sein scheint, jene Waffe, mit der am 17.Juli 2014 eine Boeing der Malaysia Airlines über der Ostukraine abgeschossen wurde. Zu diesem Schluss kam die internationale Ermittlergruppe, die den Abschuss untersucht. Am Donnerstag wurde der niederländische Ermittler Wilbert Paulissen bei einer Pressekonferenz in Utrecht sehr konkret: „Alle Fahrzeuge in einem Konvoi, in dem die Rakete transportiert wurde, waren Teil der russischen Streitkräfte.“ Die Luftabwehr-Waffe vom Typ BUK-Telar stamme definitiv von der in Kursk stationierten 53. Brigade der russischen Armee. Der Kreis der Verantwortlichen habe auf einige Dutzend Personen eingegrenzt werden können.

Die Ermittlungen leitet ein internationales Team, das Joint Investigation Team (JIT), das die strafrechtlichen Aspekte des Abschusses untersucht. Beteiligt daran sind die Niederlande, Australien, Belgien, Malaysia sowie die Ukraine – also jene Staaten, die die meisten der 298 Todesopfer zu beklagen hatten, plus die Ukraine. Die technischen Aspekte hatte bereits der niederländische „Untersuchungsrat für Sicherheit“ in internationaler Zusammenarbeit unter Beteiligung Russlands geklärt. Die Untersuchung kam zum Schluss, dass MH17 von einer BUK-Rakete abgeschossen wurde.