Kurz vor Fußball-WM: Lehrerproteste eskalieren in Mexiko

Gut eine Woche vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft eskalieren in Mexiko die Proteste von Lehrern. Mit abgebrochenen Laternenstangen bewaffnete Demonstranten stürmten am Mittwoch (Ortszeit) das Hauptquartier des Bildungsministeriums in der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Demonstranten verwüsteten nach Angaben von Augenzeugen ein Wachhäuschen und schlugen Fensterscheiben ein. Im Fernsehen war zu sehen, dass auch ein Brand ausbrach. Unmittelbar vor dem Sturm auf das Bildungsministerium hatte Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum erklärt, sie werde nicht "in die Falle tappen" und die Proteste nicht niederschlagen lassen. "Sie wollen, dass wir im Vorfeld der Weltmeisterschaft auf Repression zurückgreifen", sagte sie mit Blick auf randalierende Demonstranten. Dies werde die Regierung nicht tun.

Vandalismus und Straßenblockaden Die Proteste der Lehrer halten seit einigen Tagen an. Am Dienstag hatten Teilnehmer riesige Fußballer-Figuren, die für die WM im Zentrum von Mexiko-Stadt aufgestellt wurden, umgeworfen. Sie rissen den Figuren die Trikots ab und setzten sie teilweise in Brand. Das monatliche Bruttogehalt für Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen in Mexiko entspricht umgerechnet rund 800 Euro. Die mexikanische Regierung und die Führung der Lehrergewerkschaft hatten sich zuletzt auf eine Lohnerhöhung von neun Prozent geeinigt. Teile der Gewerkschaft und eine abgespaltene Gruppe dringen jedoch auf eine Erhöhung von 100 Prozent.