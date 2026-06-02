Polizei in Mexiko-Stadt setzte Tränengas gegen Sozialproteste ein

Zehn Tage vor Beginn der Fußball-WM ist die Polizei in Mexiko mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. Der gewaltsame Einsatz erfolgte am Montag bei Protesten von Lehrern, die in der Hauptstadt Mexiko-Stadt eine bessere Bezahlung forderten. Die Protestierenden schossen daraufhin Feuerwerkskörper auf die Einsatzkräfte ab. Mit dem Tränengas sollte wohl verhindert werden, dass die Menge zum zentralen Zócalo-Platz vordringt, wo bei der WM ein großes Fan-Fest geplant ist.

Die Aufbauten für die in unmittelbarer Nähe zum Regierungspalast gelegenen Fan-Zone mit riesiger Leinwand sind bereits seit Tagen im Gang. Bei der Demonstration am Montag (Ortszeit) durchbrachen einige Lehrer die Metallabsperrung um den Platz. Daraufhin setzte die Polizei das Tränengas ein. "Diese Veranstaltung muss abgesagt werden", forderte der Gewerkschaftsvertreter Filiberto Frausto mit Blick auf das Fan-Fest. "Unser Anliegen sollte viel wichtiger sein als ein bisschen Ablenkung und Spaß."