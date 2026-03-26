Merz-Äußerung zu Gewalt gegen Frauen sorgt erneut für Verägerung

Eine Äußerung über Zuwanderer in einer Debatte zu Gewalt gegen Frauen hat dem deutschen Kanzler Friedrich Merz reichlich Kritik eingebracht. "Mit seinen gestrigen Äußerungen hat Herr Merz bewiesen, dass es ihm nicht um den Schutz von Frauen geht, sondern um politische Instrumentalisierung", sagte die Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD), Mehtap Caglar, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Gewalt gegen Frauen: Ursache Zuwanderung? Merz hatte am Mittwoch im Bundestag, dem deutschen Parlament in Berlin, gesagt: "Wir haben eine explodierende Gewalt in unserer Gesellschaft, und zwar im analogen wie im digitalen Raum, und dagegen müssen wir gemeinsam etwas tun." Man müsse dann aber auch darüber sprechen, wo diese Gewalt herkomme, sagte er unter Beifall von Abgeordneten der christdemokratischen Union (CDU/CSU) sowie der rechtspopulistischen AfD.

"Und dann müssen wir auch ansprechen, dass ein beachtlicher Teil dieser Gewalt aus den Gruppen der Zuwanderer in die Bundesrepublik Deutschland kommt." Auch das gehöre zur Vollständigkeit des Bildes dazu, sagte er, was von Abgeordneten der Linksfraktion und der Grünen mit verärgerten Zwischenrufen quittiert wurde. "Diese Gewalt ist nicht zugewandert, sie war schon immer da - alle Frauen in diesem Land wissen das", sagte die Linken-Abgeordnete Clara Bünger am Donnerstag in einer Debatte über einen Antrag der Grünen-Fraktion zur Strafbarkeit bildbasierter sexualisierter Gewalt. Der Grünen-Rechtspolitiker Helge Limburg sagte: "Wer wirklich glaubt, patriarchale Gewalt und Femizide seien ein eingewandertes neues Phänomen, der glaubt auch an die Beliebtheitswerte dieses Bundeskanzlers."