Merkel will lockern, hat die Hand aber auf der Notbremse

Letztlich einigte man sich, den Lockdown bis 28. März zu verlängern – verknüpft mit Öffnungsschritten. So könnten bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 neuen Fällen je 100.000 Einwohner Museen, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten unter Auflagen öffnen. Im Einzelhandel wäre Kaufen nach Termin möglich. Fällt die Inzidenz auf unter 50 fallen Auflagen weg oder werden abgeschwächt. Dann soll kontaktfreier Kleingruppen-Sport im Freien möglich sein.

Ebenfalls in Sicht: Bis zu fünf Menschen dürften sich künftig wieder privat treffen. Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte könnten ebenfalls aufsperren. Darüber hinaus sollen körpernahe Dienstleistungsbetriebe mit Hygienekonzepten öffnen. Die Menschen müssten dann, so wie in Österreich, einen Schnell- oder Selbsttest vorlegen. Ab kommender Woche übernimmt der Bund die Kosten für einen Schnelltest pro Woche für jeden Bürger, kündigte Merkel an. Zur Beschleunigung der Corona-Impfungen sollen Haus- und Fachärzte daran spätestens Anfang April umfassender als bisher beteiligt werden.

Bei allen möglichen Lockerungen – Touristiker, Gastro und Kultur müssen bis zum nächsten Gipfel am 22. März warten – will die Kanzlerin eine „Notbremse“ einbauen. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz 100 überschreiten, würden die bisher geltenden Regeln wieder in Kraft treten, erklärte sie.