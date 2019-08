Merkel: Seenotrettung ist "Gebot der Menschlichtkeit"

Keine Freundin von Minderheitsregierung

Eine in Deutschland debattierte Minderheitsregierung lehnte Merkel beim Auftritt in Stralsund ab. Andere Länder wie Dänemark, die häufig Minderheitsregierungen hätten, könnten kein Vorbild sein. Denn Deutschland verfüge mit Bundestag und Bundesrat über ein Zwei-Kammer-System. Eine Minderheitsregierung könne deshalb in Deutschland nur sehr schwierig arbeiten.

Hintergrund der Debatte ist die Unsicherheit, ob die SPD nach der vereinbarten Halbzeitbilanz der Großen Koalition aus dem Bündnis mit CDU und CSU aussteigen könnte.