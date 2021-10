Merkel in Jerusalem: "Deutschland ist nicht neutral, wenn es um Israel geht"

Für ihren Abschiedsbesuch in Israel nimmt sich Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel Zeit. Drei Tage hält sich die scheidende Kanzlerin in dem Land auf; am Sonntag nahm sie als erste deutsche Regierungschefin an einer Sitzung des israelischen Kabinetts teil. Von einem "sehr berührenden Ereignis" spricht Merkel - und macht deutlich, dass sie sich von ihrem Nachfolger eine Fortsetzung ihrer Nahost-Politik wünscht.

Doch in Israel befürchten viele eine Entfremdung zu Deutschland.

Merkel ist in Israel ein gerngesehener Gast, seit sie in ihrer historischen Rede vor der Knesset 2008 die Sicherheit Israels zur "deutschen Staatsräson" erklärte. Am Sonntag erneuert sie dieses Bekenntnis. Deutschland sei "nicht neutral", wenn es um die Fragen der israelischen Sicherheit gehe, unterstreicht die Kanzlerin. "Die Sicherheit Israels ist Teil unserer Staatsräson." Dies gelte auch, wenn beide Länder "in verschiedenen Einzelfragen" unterschiedlicher Meinung seien.

Offen freundschaftlich - doch "berüchtigt schlechtes Verhältnis"

Unterschiedliche Meinungen waren in den vergangenen Jahren kennzeichnend für die deutsch-israelischen Beziehungen. Das persönliche Verhältnis zwischen Merkel und ihrem langjährigen israelischen Kollegen Benjamin Netanyahu war "berüchtigt schlecht", wie die israelische Zeitung "Haaretz" feststellt. Nicht nur mit Blick auf die israelische Siedlungspolitik und den auf Eis liegenden Nahost-Friedensprozess lagen Merkel und Netanyahu über Kreuz, auch über den Umgang mit dem Iran wurde in den vergangenen Jahren offen gestritten.