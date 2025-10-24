Mercosur-Pakt im Alleingang: Skurriler Ausrutscher von Deutschlands Kanzler

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Zugegeben, EU-Gipfel sind lang, mühsam und voll von endlosen Wortgefechten und diplomatischen Textlawinen. Doch ein Ausrutscher wie der des deutschen Kanzlers Friedrich Merz am Donnerstag spätabends in Brüssel ist trotzdem ein ausgesprochen seltener humoristischer Höhepunkt. Nachdem der Kanzler vor den Medien - also auch vor dem KURIER - die wichtigsten Ergebnisse des Gipfels zusammengefasst hatte, kündigte er noch eine "wirklich positive" Nachricht an.

Erstaunen unter Dutzenden Reportern Der Mercosur-Pakt mit Lateinamerika sei gerade von den Staats- und Regierungschefs einstimmig durchgewunken worden. Jetzt müsse das nur noch vom EU-Parlament bestätigt werden, dann könne der Handelsvertrag an den Start gehen. Das sorgte spontan für Verwunderung im Saal. Ist doch der Mercosur-Pakt - vor allem wegen der Agrar-Importe aus Brasilien und Argentinien - seit Jahrzehnten umstritten. Österreich etwa hat dazu sogar einen gültigen Parlamentsbeschluss, der der Regierung ein "Nein" zum Pakt vorschreibt. Es gibt zwar eine neue Vorlage der EU-Kommission dazu, aber die ist, auch wegen Frankreichs Widerstand alles andere als abgesegnet.