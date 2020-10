Meinungsforscher wollen Biden ein Debakel wie Clinton ersparen

Falsche Sicherheit

Doch Borick nennt noch einen wichtigen Unterschied zu 2016: Damals wurden in einigen wahlentscheidenden Staaten wie Wisconsin - im Gegensatz zu heute - schlicht zu wenige qualitativ hochwertige Umfragen gemacht, um ein realistisches Gesamtbild von der Stimmung bei den Wählern durch zu erhalten. In Wisconsin lag Hillary Clintons Vorsprung vor Trump bei 5,3 Prozentpunkten. Die Demokratin fühlte sich daher dort so siegessicher, dass sie nur wenig Geld und Energie in den Staat investierte. Ein fataler Fehler. Wisconsin ging an Trump. Und: Dasselbe passierte Clinton mit Michigan (4,2 Punkte Vorsprung wenige Tage vor den Wahlen) und Pennsylvania (3,7 Punkte).