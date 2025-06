Steigen die USA in den Krieg ein? Meinl-Reisinger ist besorgt

Im „ZiB2“-Studio des ORF nahm am Dienstagabend Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) Platz. Steigen die USA in den Krieg gegen den Iran ein, wollte Moderator Armin Wolf wissen: „Ich würde sagen, es steht auf des Messers Schneide, die Vorbereitungen sind im Gang. Das ist sehr beunruhigend", so die Ministerin. Es sei aber noch unklar, ob das als Druckmittel für einen Deal genutzt werde oder tatsächlich weitergehend sei.