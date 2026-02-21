Meinl-Reisinger verteidigt heimische Ukraine-Hilfe

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat bei ihrem Besuch in Kiew die Hilfe für die Ukraine verteidigt. Angesichts der Zerstörungen durch russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur wie etwa Wärmekraftwerke - gerade bei eisigen Temperaturen - drohe den Menschen ein Kältetod. "Deshalb freue ich mich schon auch zu sehen, wo unsere AKF-Mittel hingehen", sagte die Außenministerin zum Abschluss ihrer Reise zu österreichischen Journalisten. Meinl-Reisinger war von FPÖ-Seite kritisiert worden, weil die Bundesregierung drei Millionen Euro aus dem mit 35 Millionen Euro dotierten Auslandskatastrophenfonds (AKF) für Winterhilfe für die Ukraine freigemacht hatte. Mit dem Geld betreibt etwa das Rote Kreuz beheizte Wärmezelte in Kiew, in denen die Menschen Tee oder eine Mahlzeit bekommen oder ihre Handys aufladen können.

Die Ministerin betonte außerdem, dass die Hilfe vor Ort auch im Interesse Österreichs sei, da dies Fluchtbewegungen verhindere. Die Versorgung von ukrainischen Flüchtlingen sei vielfach teurer: "Die höchsten Kosten entstehen, wenn Russland diesen Krieg gewinnt", sagte sie in einer Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha am Freitag. "Neutralität keine Gleichgültigkeit" Auch Sybiha hatte die österreichische Winterhilfe gewürdigt. Ebenso betonte er die Rolle Österreichs beim Wiederaufbau der zerstörten Energieinfrastruktur, etwa bei der Reparatur von Kraftwerken, der Lieferung von Generatoren, beim Bau von Kindergärten oder auch Luftschutzbunkern. Das zeige, dass "Neutralität keine Gleichgültigkeit bedeutet", betonte Sybiha. Das Thema Wiederaufbau betrachtet Meinl-Reisinger aber nicht nur aus humanitärer Sicht. Dass "da ein Wettlauf begonnen hat darum, ist auch spürbar, und zwar ein massiver internationaler Wettlauf", erklärte die Außenministerin, die bei ihrer Reise auch vom Regierungskoordinator für den Ukraine-Wiederaufbau, Wolfgang Anzengruber, begleitet wurde. Dieser werde rund 30 Wiederaufbau-Koordinatoren kommende Woche in Wien zu einer Konferenz begrüßen und in zwei Wochen mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und einer Wirtschaftsdelegation erneut in die Ukraine reisen.