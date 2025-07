Meinl-Reisinger sieht "historische Chance" für Frieden in Nahost

Am Donnerstag waren die Außenminister Deutschlands und Israels in Wien zu Gast. Gideon Saar sagte dabei mehr Hilfslieferungen für Gaza zu.

Das letzte Treffen ist noch nicht lange her. Vergangene Woche war Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) auf Nahost-Reise – und traf dabei den israelischen Chefdiplomanten Gideon Saar. Am Donnerstag waren Saar und sein deutscher Amtskollege Johann Wadephul zu Gast in Wien. Es war der erste Besuch der beiden Außenminister in Österreich.

Dass Saar der Gegeneinladung nach Österreich so schnell gefolgt sei, sei ein "Zeichen der guten Beziehung zwischen den Ländern", so Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz im Außenministerium. Zusammen mit Deutschland sei man ein "fester Partner" an der Seite Israels. Jedoch müsse die humanitäre Lage im Gazastreifen verbessert werden, fordert sie. Und: Es brauche dringend einen Waffenstillstand. Die Diskussion auf europäischer Ebene darüber sei zuletzt intensiv gewesen. Nun sieht sie eine "historische Chance für Frieden und eine Stabilisierung in der gesamten Region". Es gebe "Anlass für Hoffnung".

"Anlass für Hoffnung" So hat die Terrororganisation Hamas am Mittwoch zugestimmt, zehn israelische Geiseln freizulassen. Bei dem Massaker am 7. Oktober 2023 wurden mehr als 250 Israelis in den Gazastreifen verschleppt und rund 1.200 Menschen getötet. Nach wie vor befinden sich rund 50 Geiseln in der Hand ihrer Kidnapper. Die EU hat sich zudem mit Israel auf eine Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen geeinigt, wie die Außenbeauftragte Kaja Kallas am Donnerstag mitteilte. Auch Saar sagt dies zu: "Es wird mehr Lkw, mehr Zugänge und mehr Routen für humanitäre Einsätze geben." Und: Eine Feuerpause sei in Reichweite - auch über einen langfristigen Waffenstillstand wolle man verhandeln. "Das sind gute Nachrichten", so Meinl-Reisinger, die vergangene Woche in Israel Kritik an der "unerträglichen“ humanitären Situation der Menschen im Gazastreifen und der privaten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) geübt hatte. Auf die Pläne Israels über den Bau eines Lagers für 600.000 innerhalb des Gazastreifens vertriebene Palästinenser und einen möglichen "Emigrationsplan" für die Bevölkerung Gazas blicke sie aber mit Sorge: "Gaza muss aus österreichischer Sicht palästinensisch bleiben."

"Israel weiß, dass es eine Verantwortung für die Menschen im Gazastreifen hat", stimmt ihr deutscher Amtskollege zu. Auch Wadephul begrüßt die Entscheidung Israels, mehr Hilfsleistungen zu erbringen - und sieht steigende Chancen auf eine Waffenruhe. Speziell nach einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Marco Rubio. Nun müsse Druck auf die islamistische Hamas ausgeübt werden: "Die Hamas darf keine Zukunft haben."

EU-Assoziierungsabkommen Von einer Diskussion über eine Aussetzung oder Unterbrechung der Zusammenarbeit mit Israel halte der CDU-Politiker hingegen "gar nichts". Mehrere EU-Staaten - darunter die Niederlande oder Spanien - hatten zuletzt eine Aussetzung bzw. Abschwächung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel gefordert. Der Grund: Im Artikel 2 des Abkommens, das seit dem Jahr 2000 besteht, wird das humanitäre Völkerrecht als Grundlage der Zusammenarbeit genannt. Beim Militäreinsatz im Gazastreifen aber sei dieses gebrochen worden, wie jüngst ein EU-Bericht zeigte. Österreich und Deutschland hatten sich bereits im Juni gegen Sanktionen gegen Israel gestemmt - und werden die Linie beibehalten. Für ein solches Vorhaben gebe es - anders als kolportiert - in der EU nicht nur keine Mehrheit, so Meinl-Reisinger. "Eine Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommen würde auch keinem einzigen Palästinenser helfen." Österreich und Deutschland würden stattdessen darauf setzen, Gesprächskanäle offen zu halten. "Man sieht ja, dass der Dialog wirkt."