Mehrere Raketen schlugen in nordirakischer Stadt Erbil ein

In der Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Erbil, sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Raketen eingeschlagen. Laut kurdischen Sicherheitskr√§fte handelte es sich um "zw√∂lf ballistische Raketen". Der Angriff habe dem US-Konsulat gegolten, hie√ü es. Die Raketen seien √∂stlich "der irakischen und kurdischen Grenzen abgefeuert" worden, f√ľgten die Sicherheitskr√§fte hinzu. Der Irak grenzt im Osten an den Iran. Die genauen Hintergr√ľnde waren vorerst aber unbekannt.

"Mehrere Raketen sind auf die Stadt Erbil niedergegangen", sagte Gouverneur Omid Choschnaw laut der iranischen Nachrichtenagentur INA. Verletzt wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Erbil niemand. Der Fernsehsender Kurdistan24, dessen Studios sich in der N√§he des US-Konsulats in Erbil befinden, ver√∂ffentlichte in Online-Netzwerken Fotos von besch√§digten B√ľros.

"Wir verurteilen diesen terroristischen Angriff auf verschiedene Teile Erbils und rufen die Einwohner auf, Ruhe zu bewahren", erklärte der Regierungschef der autonomen Kurdenregion, Mazrur Barzjani. Der irakische schiitische Geistliche Moqtada al-Sadr erklärte auf Twitter: "Erbil steht unter Beschuss... als ob Kurden keine Iraker wären."

Pro-iranische Gruppierungen

Der Irak wird immer wieder in den Konflikt zwischen seinem Nachbarn Iran und den USA hineingezogen. In den vergangenen Jahren richteten sich dutzende Raketen- und Drohnenangriffe gegen US-Truppen und deren Interessen im Irak. Die Attacken werden pro-iranischen Gruppierungen im Irak angelastet.

Im J√§nner 2020 hatte der Iran 22 Raketen auf die von den USA genutzten Milit√§rst√ľtzpunkte in Ain al-Assad im Westirak und in Erbil abgefeuert. Teheran √ľbte damit Vergeltung f√ľr den Tod des ranghohen iranischen Generals Qassem Soleimani, der einige Tage zuvor im Irak bei einem US-Drohnenangriff get√∂tet worden war. Der Flughafen in Erbil, auf dem sich ein St√ľtzpunkt der US-gef√ľhrten Anti-IS-Koalition befindet, wurde zuletzt im September mit zwei bewaffneten Drohnen attackiert.

Die irakischen Kurden genie√üen im Norden des Landes eine weitgehende Autonomie. Ihre Peschmerga-K√§mpfer waren in der j√ľngeren Vergangenheit an Operationen gegen den die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS/ISIS) beteiligt. In den vergangenen Monaten hatten viele Kurden aus dem Nordirak versucht, √ľber Belarus auf das Gebiet der Europ√§ischen Union zu kommen. Als Grund gaben viele von ihnen die Sicherheitslage in ihrer Heimat an.