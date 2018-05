Mehr Polizei, weniger Europa: Italien vor einem Rechtsruck

„Bereiten wir uns auf die am stärksten populistische und rechte Regierung Europas vor“: Besorgt beobachten linke Kreise den Verhandlungs-Endspurt zwischen Lega-Chef Matteo Salvini und Fünf-Sterne-Spitzenpolitiker Luigi Di Maio. Bereits in den nächsten Tagen soll Staatspräsident Sergio Mattarella den Regierungsauftrag erteilen. Die Suche nach einem Premier läuft. Salvini und Di Maio verzichten aufs Amt.

Während sie noch über Details des Regierungsprogramms verhandeln, stehen die rechten Pfeiler: vom Einwanderungsstopp bis zum anti-europäischen Kurs. Die Lega fordert strenge „Kontrollen des Staatsgebietes“ und kündigt eine Ausweisungswelle von „illegalen Ausländern“ an. „Die Migranten erhalten als Wahlgeschenk ein One-Way-Flugticket zurück in ihre Heimat“, polterte Salvini bei Wahlauftritten. Er will Rückführabkommen mit zahlreichen afrikanischen Ländern ausbauen. Zudem fordert die Lega ein bilaterales Abkommen mit den libyschen Behörden zur Rückführung abgelehnter Asylwerber.

Die Fünf-Sterne vermieden bisher das „Flüchtlingsthema“ weitgehend, da innerhalb der Bewegung unterschiedliche Auffassungen herrschen. Di Maio sprach sich für einen Aufnahmestopp aus. Einig ist man sich, Polizei- und Sicherheitspersonal aufzustocken. Die Lega will lokalen Polizeibehörden mehr Macht einräumen und plädiert zudem für einen Ausbau von Gefängnissen. Die Lega sprach im Wahlkampf ausdrücklich von dem Recht, „die Landesgrenzen zu verteidigen“.