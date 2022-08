Mehr als eine halbe Million Tonnen Getreide aus Ukraine gebracht

Mehr als eine halbe Million Tonnen Getreide nach Angaben der Vereinten Nationen seit Anfang August aus der Ukraine über das Schwarze Meer ausgefahren worden. Nach der Einigung zwischen der Ukraine, Russland, der Türkei und den UN zur Öffnung des Seeweges Ende Juli seien 36 Durchfahrten genehmigt worden, teilten die UN am Dienstag mit - 21 Schiffe verließen die Ukraine Richtung Bosporus, 15 fuhren durch die Meerenge in Richtung des Kriegslandes. 27 Frachter seien vertragsgemäß in der Türkei durchsucht worden.

Guterres auf dem Weg in die Ukraine

Um die Getreideexporte weiter anzukurbeln, will UN–Generalsekretär António Guterres am Donnerstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij und das türkische Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan in der Ukraine treffen. Offenbar soll die Zusammenkunft in Lemberg stattfinden, sagte UN-sprecher Stephane Dujarric am Dienstag in New York. Danach werde Guterres nach Odessa ans Schwarze Meer weiterreisen und einen Hafen besuchen. Vor seiner Rückreise nach New York werde der UN-Chef in Istanbul das gemeinsame Koordinationszentrum zur Überwachung von Getreideexporten über das Schwarze Meer besuchen.