Mehr als 150 Menschen von Bewaffneten in Nigeria verschleppt

Bewaffnete Angreifer hätten am Freitagabend im Bundesstaat Niger ein abgelegenes Dorf gestürmt und dort mindestens acht Menschen getötet und etwa 150 weitere aus ihren Häusern entführt, gab der Vorsitzende der örtlichen Regierung, Aminu Najume, am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an.