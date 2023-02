Medien: Ungarn könnte Anfang März NATO-Beitritte absegnen

Ungarns Parlament könnte Medienberichten zufolge Anfang März den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland ratifizieren. Die Debatte über die zugehörigen Gesetze könnte am 1. März beginnen, berichtet die Nachrichten-Website HVG.hu am Dienstag. Die Abstimmung dürfte dann in der folgenden Woche stattfinden. Eine Stellungnahme der Regierung lag zunächst nicht vor. Ungarn und die Türkei haben als einzige NATO-Mitglieder die Aufnahme Finnlands und Schwedens noch nicht abgesegnet.

Der rechtskonservative Ministerpräsident Viktor Orban hatte im November erklärt, Ungarn werde die Erweiterung der Allianz unterstützen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dagegen blockiert die Beitritte der beiden nordischen Länder. Erdogan begründet dies vor allem mit einer vermeintlichen Unterstützung für Terroristen in Schweden.