McDonald's versorgt Israels Militär mit Gratis Big Macs – und erntet Kritik

Gut zu wissen: Die McDonald's Corporation ist im Besitz von Aktionären, die meisten Filialen haben in jedem Land einen anderen Eigentümer. Das bedeutet, McDonald's agiert in jedem Land autonom. McDonald's-Filialen in den USA und in Europa haben bisher keine Stellungnahme zum Krieg abgegeben.

Die Friedenstheorie der Goldenen Bögen

Die Nachrichtenagentur Middle East Eye erinnert anlässlich der Debatte an die 1996 vom amerikanischen New York Times-Kolumnisten Thomas Friedman entwickelte "Golden Arches Theory of Conflict Prevention". Er argumentierte, dass keine zwei Länder, in denen es McDonald's gibt, miteinander in den Krieg ziehen würden. Solche Länder seien ausreichend wohlhabend und so global integriert, dass die Menschen "nicht gerne Kriege führen". Lieber stünden sie "in der Schlange auf Burger."

Die Theorie gilt längst als widerlegt.