Viele offene Fragen nach Kämpfen

Gruevski

Mazedonien

PremierministerNikolai Gruevski wurde nur wenig detaillierter: Die 40 Bewaffneten hätten Angriffe auf staatliche Einrichtungen, Sportveranstaltungen sowie Einkaufszentren geplant und über Kampferfahrung verfügt, die sie in der Region und im Nahen Osten gesammelt hätten. Die Gruppe, so, habe keinen Rückhalt in der albanischen Gemeinschaft ingehabt. Unter den 30 Festgenommenen finden sich mit einer Ausnahme – ein Albaner – aber angeblich nur mazedonische Staatsbürger, die in einem belebten Viertel der Stadt anscheinend Kriegsgerät in großem Umfang ansammeln konnten – wie schon alleine die Schäden in dem Kampfgebiet zeigen.

Ein Sprecher des Innenministeriums nannte fünf mutmaßliche Anführer beim Namen: Allesamt ehemalige Größen in der kosovarischen Befreiungsarmee UCK. Unterschiedliche Berichte gab es indes darüber, ob die Genannten in Haft sind oder nicht. Nur einer der getöteten Untergrundkämpfer konnte identifiziert werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen Staatsbürger des Kosovo.

Unklar blieben aber auch weiterhin die Motive: Ob es einen islamistischen Hintergrund gab (wie der Hinweis auf in Nahost gesammelte Kampferfahrung mutmaßen lassen könnte) oder einen nationalistischen. Kumanovo war jedenfalls bereits 2001 Schauplatz eines Aufstandes albanischer Nationalisten im Kampf um ein Großalbanien. Und schon vor der jetzigen Eskalation hatte es in der Region rumort. Erst vor zwei Wochen hatten rund 40 Albaner aus dem Kosovo in einer mazedonischen Grenzstadt nicht weit von Kumanovo eine Polizeistation gestürmt und zwischenzeitlich vier Polizisten als Geisel genommen.