Hunderttausende auf der Flucht: Wie russische Söldner die Sahelkrise befeuern

Nicht nur Spanien, auch die EU hat Mauretaniens strategische Bedeutung in der Sahelzone erkannt. So stockte Brüssel erst im März seine militärischen Ausrüstungshilfen für das Land auf 47 Millionen Euro auf – zusätzlich zu einem bereits im Vorjahr geschnürten Hilfspaket über 210 Millionen Euro. Spanien selbst sagte weitere 300 Millionen Euro zu. Im Gegenzug fordert man striktere Migrationskontrollen, wie sie zuvor bereits in Ländern der zentralen Mittelmeerroute, etwa in Libyen oder Tunesien, umgesetzt wurden. Sie zeigen bereits Wirkung: Im ersten Halbjahr 2025 sank die Zahl der Ankünfte auf den Kanaren um 40 Prozent.

In Mauretanien, das bis Ende 2024 rund 300.000 Geflüchtete aus Mali aufgenommen hat, spitzt sich die Situation jedoch seitdem zu. Weil die Menschen unter dem Druck der EU an der Weiterreise gehindert werden und wegen der Gefahren auch nicht in ihre Heimat zurückkehren können, nehmen die sozialen Spannungen in dem verarmten Land zu: Geflüchtete konkurrieren mit Einheimischen auf dem lokalen Arbeitsmarkt. Die Lebensmittelpreise sind stark gestiegen. Immer mehr junge Mauretanier schließen sich aus Frust den Dschihadisten an, so Laessing.

Lage könnte sich zuspitzen

Für ihn ist diese Entwicklung Teil einer bewussten Strategie des Kremls, der auch in den Nachbarstaaten Niger und Burkina Faso längst stark mitmischt. Der Flüchtlingsdruck aus der Sahelzone werde gezielt eingesetzt, um Europa zu destabilisieren. „Man hat es in Niger gesehen. Die EU hatte dort ein Abkommen mit der alten Regierung, um Schmuggelrouten nach Libyen zu schließen. Die neue Regierung hat dieses Abkommen rückgängig und die Route wieder aufgemacht - nachdem Russland signalisiert hatte, mit ihnen zusammenarbeiten zu wollen."

In den kommenden Monaten dürfte sich die Lage weiter zuspitzen, sagt er. Nach dem Wegfall der US-Hilfen - dem bislang wichtigsten Geldgeber - droht den mauretanischen Flüchtlingslagern der Kollaps. Gleichzeitig reißt der Zustrom aus Mali nicht ab, da auch dort die Trump-Administration die humanitäre Hilfe gestrichen hat. "Das wird alles zusammenbrechen", warnt Laessing. Europa müsse den Fokus wieder mehr auf die Sahelzone richten. Denn: "Wenn Russland sich in der Region so festsetzt und Migrationsströme treibt, trifft das Europa direkt." Auch Nachbarn wie Benin, Togo oder Côte d' Ivoire, die Europa zugeneigt sind, geraten zunehmend unter Druck. "Und wenn diese Länder auch noch kippen, droht eine riesige Flüchtlingswelle."