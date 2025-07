Österreicherin im Niger entführt: "Sechs Monate Schweigen"

Als Geisel an den IS verkauft

Die 74-jährige Eva G. war am 11. Jänner aus ihrem Haus in der nigrischen Wüstenstadt Agadez entführt worden. Mehrere Quellen aus der Region vermuten, dass es sich bei den Entführern um Banditen handelte, die die Geisel an den "Islamischen Staat" (IS) weiterverkauft haben. Nach Information des nigrischen Infoportals Aïr Info werde die Frau vom IS in der Sahelzone (ISGS bzw. ISSP) auf malischem Staatsgebiet festgehalten.

Bis heute fehle jede offizielle Bestätigung über ihren Aufenthaltsort, sagte Gretzmacher. Er berichtete außerdem über ein Video, das bestätige, dass seine Mutter gemeinsam mit einer Schweizer Geisel, die am 13. April auf gleiche Art entführt wurde, in Gefangenschaft sei.