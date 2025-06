Senegal: Ein Plastikmeer von der Steppe bis zum Strand

von Annika Meyborg aus dem Senegal

"Egal, wohin man schaut, ob in den Städten oder auf dem Land, alles ist voll mit Plastik", erzählt Christoph Riedl betroffen. Sackerl wehen über Felder, Flaschen liegen umher und alte Verpackungen hängen in den Baumkronen der sonst so majestätischen Affenbrotbäume. Für den Generalsekretär der Caritas St. Pölten ein alltägliches Bild im Senegal.

Das westlichste Land Afrikas liegt am Atlantik zwischen Guinea-Bissau und Mauretanien und zählt rund 19 Millionen Einwohner. Mehr als die Hälfte ist unter 25 Jahre alt und lebt unter der Armutsgrenze, Analphabetismus und Arbeitslosigkeit sind große Herausforderungen. Ein weiteres Problem ist Senegals Müllsituation.