Mauer in Colorado: Trump erntet Spott

"Wissen Sie, warum wir New Mexico gewinnen werden?", fragte Donald Trump bei einer Rede am Mittwoch in Pittsburgh in die Menge und gab sich die Antwort gleich selbst: "Weil sie Sicherheit an ihrer Grenze wollen...Wir bauen eine Mauer an der Grenze von New Mexico." Mit seiner nächsten Äußerung sorgte der US-Präsident dann für Erstaunen: "Und wir bauen eine Mauer in Colorado." "Schön" werde sie sein - die Mauer. Und "groß" und "wirklich funktionieren". Man werde nicht unter ihr durch können, und auch nicht oben drüber. Leichter Applaus im Publikum. Moment: Colorado? Der Bundesstaat liegt fernab der Grenze zu Mexiko.