Matteo Renzi: Der arrogante Charismatiker ist zurück

Bei allen politischen Differenzen gibt es auch Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Berufspolitikern, die vor Selbstbewusstsein strotzen: Sie stammen aus kleinbürgerlichem Milieu, sind seit der Jugend politisch aktiv und sind äußerst Internet-affin.

Aber sonst: Rechtspopulist Salvini punktet mit rassistischen Slogans, seiner rigorosen Anti-Ausländer-Politik der geschlossenen Häfen und mit dem Feindbild Brüsseler Technokraten. Der linke Populist Renzi hingegen steht für einen proeuropäischen Kurs. Für seine wirtschaftsliberalen Maßnahmen wurde er vom linken PD-Flügel als Sprecher der Eliten und Industriellen kritisiert. In der Einwanderungspolitik plädierte Renzi für einen humanen Kurs.

Auch wenn laut Umfragen Renzis „Italia Viva“ derzeit nur vier Prozent schafft, während Salvinis Lega weiterhin bei 30 Prozent liegt, sehen Politologen durchaus Potenzial für die neue Mitte-Links-Kleinpartei. „In der politischen Mitte könnte Renzi sein Comeback vorantreiben und sich als Alternative zum Rechtspopulisten Salvini profilieren“, erklärt Politologin Nadia Urbanati.

Während sich Renzi in Florenz von seinen Anhängern feiern lässt, ruft Salvini am Wochenende gemeinsam mit anderen Rechtsparteien zu einer großen Protestkundgebung in Rom gegen die Regierung Conte auf. Ex-Innenminister Salvini, der sich in einem Machtrausch im August selbst ins Aus beförderte, kann seine persönliche Niederlage und den Linksruck der neuen Regierung aus PD und Fünf Sterne nur schwer verkraften.